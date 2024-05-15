Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыБЕСТИА ПОКОЙ НЕРВНОМУ СЕРДЦУЦены в аптеках

БЕСТИА ПОКОЙ НЕРВНОМУ СЕРДЦУ капсулы, №14 - Днепр (Днепропетровск) (819045) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 286 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
295,29
Экономия: -73,56 грн
221,73 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
229,63
Экономия: -9,07 грн
220,56 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (6)
280,30
Экономия: -34,50 грн
245,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
335,00
Экономия: -91,30 грн
243,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
298,80
Экономия: -74,77 грн
224,03 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
280,30
Экономия: -34,50 грн
245,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (4)
222,74 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
331,00
Экономия: -85,20 грн
245,80 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
263,40
Экономия: -17,60 грн
245,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
283,37
Экономия: -63,45 грн
219,92 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
347,90
Экономия: -102,10 грн
245,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
291,24
Экономия: -92,22 грн
199,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
305,25
Экономия: -106,12 грн
199,13 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
273,99
Экономия: -24,78 грн
249,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
297,63
Экономия: -77,71 грн
219,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
244,32 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
276,90
Экономия: -31,10 грн
245,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
296,38
Экономия: -76,46 грн
219,92 грн