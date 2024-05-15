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Бестиа Покой и Активность капсулы, №15 - Днепр (Днепропетровск) (819043) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
349,46
Экономия: -95,22 грн
254,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
339,29
Экономия: -85,05 грн
254,24 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
345,40
Экономия: -61,50 грн
283,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
384,40
Экономия: -98,80 грн
285,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
348,44
Экономия: -68,01 грн
280,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
345,40
Экономия: -61,50 грн
283,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
239,75 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
331,99
Экономия: -42,39 грн
289,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
341,10
Экономия: -57,20 грн
283,90 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
342,60
Экономия: -58,70 грн
283,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (9)
389,30
Экономия: -105,40 грн
283,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (5)
381,30
Экономия: -97,40 грн
283,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
329,05
Экономия: -55,63 грн
273,42 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (10)
381,30
Экономия: -97,40 грн
283,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (3)
255,16 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
337,63
Экономия: -99,24 грн
238,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
360,75
Экономия: -123,71 грн
237,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
312,99
Экономия: -23,39 грн
289,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
349,74
Экономия: -76,32 грн
273,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
238,43 грн