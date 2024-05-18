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БЕСТИА ПОКОЙ В ЖЕЛУДКЕ капсулы, №14 - Запорожье (819046) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
306,76
Экономия: -86,54 грн
220,22 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
284,55
Экономия: -110,02 грн
174,53 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
241,55 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
292,99
Экономия: -43,78 грн
249,21 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
288,00
Экономия: -57,00 грн
231,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
185,43 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
347,90
Экономия: -100,00 грн
247,90 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (9)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
203,98 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
276,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
238,63 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
216,74
Экономия: -24,89 грн
191,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
215,60
Экономия: -37,72 грн
177,88 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
247,10 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
238,51
Экономия: -11,83 грн
226,68 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
184,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
233,63
Экономия: -8,79 грн
224,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
219,15
Экономия: -11,62 грн
207,53 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
249,21 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (5)
328,20
Экономия: -81,10 грн
247,10 грн