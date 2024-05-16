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БЕСТИА ПОКОЙ В ЖЕЛУДКЕ капсулы, №14 - Харьков (819046) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
244,01 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
306,38
Экономия: -118,17 грн
188,21 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
189,23 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
188,09 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
215,40
Экономия: -7,87 грн
207,53 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
205,22 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
189,34 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
189,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
359,20
Экономия: -111,30 грн
247,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
188,64 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
284,70
Экономия: -37,60 грн
247,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -39,78 грн
249,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
206,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
244,48 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
241,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
205,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
243,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
200,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
244,31 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
263,73 грн