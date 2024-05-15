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БЕСТИА ПОКОЙ В ЖЕЛУДКЕ капсулы, №14 - Днепр (Днепропетровск) (819046) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 255 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
297,42
Экономия: -79,29 грн
218,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
234,08
Экономия: -15,95 грн
218,13 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
280,30
Экономия: -33,20 грн
247,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (6)
335,00
Экономия: -87,10 грн
247,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
296,69
Экономия: -104,04 грн
192,65 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
247,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
202,45 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -36,78 грн
249,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
314,80
Экономия: -67,70 грн
247,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
247,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
211,12
Экономия: -18,72 грн
192,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3)
347,90
Экономия: -100,80 грн
247,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
256,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
277,99
Экономия: -28,78 грн
249,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
234,80
Экономия: -9,96 грн
224,84 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
247,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
277,66
Экономия: -53,50 грн
224,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
185,43
Экономия: -9,35 грн
176,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
237,68
Экономия: -12,84 грн
224,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
217,58
Экономия: -14,20 грн
203,38 грн