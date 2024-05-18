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БЕСТИА МЕЛАТОНИН капсулы, №15 - Запорожье (819041) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
247,00
Экономия: -62,00 грн
185,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
245,81
Экономия: -67,11 грн
178,70 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
226,37
Экономия: -50,96 грн
175,41 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
191,25 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -43,03 грн
198,96 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
235,00
Экономия: -50,00 грн
185,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
148,27 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
235,00
Экономия: -50,00 грн
185,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
263,10
Экономия: -66,20 грн
196,90 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (15)
226,99
Экономия: -28,03 грн
198,96 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
156,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
231,04
Экономия: -69,52 грн
161,52 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
172,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
207,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
235,00
Экономия: -50,00 грн
185,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
230,71
Экономия: -83,28 грн
147,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
213,91
Экономия: -74,19 грн
139,72 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
211,10
Экономия: -9,50 грн
201,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 33 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
205,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
230,43
Экономия: -61,10 грн
169,33 грн