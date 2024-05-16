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БЕСТИА МЕЛАТОНИН капсулы, №15 - Харьков (819041) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 299 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
176,98 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
241,66
Экономия: -39,63 грн
202,03 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
160,93 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
227,35
Экономия: -74,90 грн
152,45 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
177,80 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
162,11 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
162,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (4)
265,30
Экономия: -68,40 грн
196,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
161,44 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
278,90
Экономия: -77,30 грн
201,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
233,99
Экономия: -35,03 грн
198,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
176,97 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
187,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 31 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
229,05
Экономия: -25,82 грн
203,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
175,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
188,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
199,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
177,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
186,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
237,61
Экономия: -51,07 грн
186,54 грн