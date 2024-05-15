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БЕСТИА МЕЛАТОНИН капсулы, №15 - Днепр (Днепропетровск) (819041) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
246,32
Экономия: -58,30 грн
188,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
214,36
Экономия: -17,47 грн
196,89 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4)
238,20
Экономия: -36,60 грн
201,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
265,30
Экономия: -68,40 грн
196,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
237,54
Экономия: -56,61 грн
180,93 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (11)
236,30
Экономия: -34,70 грн
201,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
183,97 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
230,99
Экономия: -32,03 грн
198,96 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
284,70
Экономия: -83,10 грн
201,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
236,30
Экономия: -34,70 грн
201,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (7)
268,50
Экономия: -66,90 грн
201,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
278,00
Экономия: -76,40 грн
201,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
230,33
Экономия: -53,12 грн
177,21 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
278,90
Экономия: -77,30 грн
201,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
205,24 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
230,24
Экономия: -63,78 грн
166,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
244,41
Экономия: -56,39 грн
188,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
224,99
Экономия: -26,03 грн
198,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
225,46
Экономия: -24,56 грн
200,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
222,00
Экономия: -20,40 грн
201,60 грн