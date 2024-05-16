К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковель, ул. Независимости, 108 Всего: упаковка (1) 446,60 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21 Всего: упаковка (2) 518,30 Экономия: -102,10 грн 416,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется через 39 мин График работы Киев, ул. Антоновича, 165-А Всего: упаковка (3) 469,30 Экономия: -53,10 грн 416,20 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Затишье, ул. Суворова, 34 Всего: упаковка (2) 619,40 Экономия: -203,20 грн 416,20 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Сенная, 32 Всего: упаковка (2) 619,40 Экономия: -203,20 грн 416,20 грн Забронировать