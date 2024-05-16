Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияNOW FOODS SLEEPЦены в аптеках

NOW FOODS SLEEP капсулы, №30 - Киев (826753) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Антоновича, 165-А
Всего: упаковка (3)
469,30
Экономия: -53,10 грн
416,20 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Сенная, 32
Всего: упаковка (2)
619,40
Экономия: -203,20 грн
416,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
Всего: упаковка (2)
518,30
Экономия: -102,10 грн
416,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Затишье, ул. Суворова, 34
Всего: упаковка (2)
619,40
Экономия: -203,20 грн
416,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Ковель, ул. Независимости, 108
Всего: упаковка (1)
446,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом