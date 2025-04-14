Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
102.2 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Машевка, ул. Независимости, 123
115.6 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Петропавловская, 60
144.5 км
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 2000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
ЕВРО-Д3 капсулы мягкие желатиновые 4000 МЕ №30
Softech Pharma Pvt., Ltd