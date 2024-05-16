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NOW FOODS ОМЕГА-3 ПОДДЕРЖКА СЕРДЦА капсулы, №100 - Киев (790164) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
479,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
479,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
629,00
Экономия: -154,00 грн
475,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
629,50
Экономия: -154,50 грн
475,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
479,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
508,99
Экономия: -63,85 грн
445,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
479,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (3)
629,50
Экономия: -154,50 грн
475,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
508,68
Экономия: -30,78 грн
477,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
479,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
479,10 грн