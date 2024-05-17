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EMOFORM SENSITIVE ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 400 мл с фторидом - Одесса (812201) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
599,10 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 23
Всего: упаковка (1)
798,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
755,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
Всего: упаковка (1)
738,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
В других городах:
Аптека enter
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Открыто Закроется в 19:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
581,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
560,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
939,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
938,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
929,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
Всего: упаковка (2)
936,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (2)
941,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн