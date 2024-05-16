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EMOFORM SENSITIVE ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 400 мл с фторидом - Львов (812201) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Могилев-Подольский, перек. Ставиская / Рыночная, 42/78
Всего: упаковка (2)
936,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
937,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (2)
936,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
932,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
941,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
930,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (2)
932,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-Б
Всего: упаковка (2)
932,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
940,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
940,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
929,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
928,23 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
941,11 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 41 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
939,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
938,38 грн