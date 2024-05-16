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EMOFORM SENSITIVE ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 400 мл с фторидом - Киев (812201) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
938,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
937,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
939,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
891,00
Экономия: -26,73 грн
864,27 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
630,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
935,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
928,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
940,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
940,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
940,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
941,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (3)
938,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
928,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75/2
Всего: упаковка (2)
936,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (2)
931,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (2)
932,50 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-Б
Всего: упаковка (2)
932,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
930,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (2)
941,53 грн