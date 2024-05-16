Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаОполаскиватели для полости ртаEMOFORM GUM CARE ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТАЦены в аптеках

EMOFORM GUM CARE ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 400 мл - Киев (812200) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
Всего: упаковка (1)
658,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (2)
744,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
870,65 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
658,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (1)
751,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (2)
746,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
749,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (2)
748,09 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
691,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
747,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
745,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (1)
743,37 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
Всего: упаковка (2)
658,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
750,77 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 75/2
Всего: упаковка (2)
747,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
708,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (2)
750,62 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-Б
Всего: упаковка (2)
745,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
743,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новоселки, ул. Пригородная, 26
Всего: упаковка (1)
757,00 грн