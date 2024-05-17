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Билагис таблетки 20 мг блистер, №30 - Одесса (761709) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2), блистер (2)
399,30
Экономия: -87,70 грн
311,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), блистер (1)
369,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1), блистер (2)
333,48
Экономия: -15,93 грн
317,55 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 50 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки (20)
376,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
362,51
Экономия: -82,50 грн
280,01 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
316,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
296,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
348,78
Экономия: -68,77 грн
280,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -93,37 грн
311,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
330,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
342,16
Экономия: -30,25 грн
311,91 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки (20)
331,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
346,17
Экономия: -66,16 грн
280,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
362,99
Экономия: -51,37 грн
311,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (3)
365,12
Экономия: -53,22 грн
311,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), блистер (1)
352,57
Экономия: -72,38 грн
280,19 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
281,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
399,30
Экономия: -87,70 грн
311,60 грн