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Билагис таблетки 20 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (761709) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), блистер (1)
369,33
Экономия: -59,37 грн
309,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), блистер (2)
365,11
Экономия: -55,15 грн
309,96 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
399,30
Экономия: -87,70 грн
311,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
358,05
Экономия: -29,76 грн
328,29 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
349,99
Экономия: -38,65 грн
311,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
348,77
Экономия: -66,17 грн
282,60 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
359,40
Экономия: -70,11 грн
289,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
341,99
Экономия: -30,65 грн
311,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (2)
375,63
Экономия: -93,03 грн
282,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
290,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
342,00
Экономия: -26,60 грн
315,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
355,78
Экономия: -56,04 грн
299,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки (10)
306,14
Экономия: -17,01 грн
289,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
354,78
Экономия: -65,49 грн
289,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
348,53
Экономия: -59,24 грн
289,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
343,41
Экономия: -43,68 грн
299,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
293,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: таблетки (10)
363,17
Экономия: -74,04 грн
289,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: таблетки (10)
358,63
Экономия: -69,50 грн
289,13 грн