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АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсулы, №10 - Запорожье (740121) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
300,56
Экономия: -50,36 грн
250,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
224,15
Экономия: -12,25 грн
211,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
283,00
Экономия: -39,00 грн
244,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
283,99
Экономия: -40,23 грн
243,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
280,20
Экономия: -18,91 грн
261,29 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
270,01
Экономия: -76,81 грн
193,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 33 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
208,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
308,51
Экономия: -58,16 грн
250,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
262,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
262,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
262,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -25,23 грн
243,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
271,02 грн