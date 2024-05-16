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Ivatherm Ivahidra+ интенсивный бальзам для восстановления липидов 400 мл - Львов (814261) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Пульс
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
925,92 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
935,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
935,15 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
1239,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
935,15 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
925,92 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
1179,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
935,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
935,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 8
Всего: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
1117,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
Всего: упаковка (1)
1117,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
1117,05 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
1250,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
1250,00 грн