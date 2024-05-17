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Ivatherm Rosederm крем для кожи склонной к покраснениям SPF-30 40 мл - Запорожье (814281) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (6)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
1106,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
949,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
943,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
944,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
945,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
940,45 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
940,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
944,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
942,13 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
941,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
943,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
940,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 34 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
944,32 грн