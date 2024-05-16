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Ivatherm Rosederm крем для кожи склонной к покраснениям SPF-30 40 мл - Львов (814281) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
708,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
793,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
747,27 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
677,93 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
608,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
1107,12 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
747,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (2)
946,69 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
1105,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (2)
905,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
905,05 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 31-Г
Всего: упаковка (1)
905,05 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Луцк, ул. Липинского, 7
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
942,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
943,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
944,34 грн