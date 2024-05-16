Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаIvatherm GlykoLift лифтинг сывороткаЦены в аптеках

Ivatherm GlykoLift лифтинг сыворотка 30 мл - Киев (814259) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
1335,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1332,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
1338,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1338,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
1329,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
1335,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
1330,24 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
1342,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
1345,08 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1336,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
1569,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 47/1
Всего: упаковка (1)
1330,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
1331,85 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
1347,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
1330,20 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (2)
1337,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (2)
1337,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
1335,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (2)
1335,58 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (4)
1330,59 грн