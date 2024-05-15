Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаIvatherm GlykoLift лифтинг кремЦены в аптеках

Ivatherm GlykoLift лифтинг крем 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (814258) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1209,97 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
1350,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
1350,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1350,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (2)
1350,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
1202,08 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
1207,71 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
1197,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1206,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
1200,45 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
1196,61 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
1350,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
1210,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
1213,17 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
1201,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
1210,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1213,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
1196,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
1206,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
1350,00 грн