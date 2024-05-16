Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаIvatherm Ivapur очищающая гель-пенкаЦены в аптеках

Ivatherm Ivapur очищающая гель-пенка 250 мл для комбинированной, жирной чувствительной кожи - Львов (814287) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
411,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
415,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
415,20 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
523,75 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
566,51 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
576,93 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
497,74 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
579,33 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (2)
476,30 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
415,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
476,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
494,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (2)
498,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
492,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
493,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
476,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (2)
514,12 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (4)
494,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (2)
492,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
493,35 грн