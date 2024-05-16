Алксоид (полимеризованный экстракт аллергена) суспензия для подкожного введения флакон А 2000 ТЕ + флакон В 10000 ТЕ 2.5 мл с экстрактом аллергенов амброзии полынелистной, №2 - Киев (814672) Лекарственный препарат - Цены
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