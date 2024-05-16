Алксоид (полимеризованный экстракт аллергена) суспензия для подкожного введения 10000 ТЕ/мл флакон B 2.5 мл с экстрактом аллергенов шерсти кота, №1 - Харьков (814666) Лекарственный препарат - Цены
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