Алксоид (полимеризованный экстракт аллергена) суспензия для подкожного введения 10000 ТЕ/мл флакон B 2.5 мл с экстрактом аллергенов плесневых грибов, №1 - Одесса (814661) Лекарственный препарат - Цены
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