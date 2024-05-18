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АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории, №10 - Запорожье (802316) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
386,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
411,95
Экономия: -33,22 грн
378,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
418,89
Экономия: -40,41 грн
378,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
433,99
Экономия: -69,67 грн
364,32 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
431,00
Экономия: -54,00 грн
377,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
386,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
417,99
Экономия: -53,67 грн
364,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
424,64
Экономия: -39,89 грн
384,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
431,00
Экономия: -54,00 грн
377,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
425,91
Экономия: -50,73 грн
375,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
419,51
Экономия: -41,01 грн
378,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 36 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
386,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
454,34
Экономия: -75,97 грн
378,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
386,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
457,20
Экономия: -78,83 грн
378,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
386,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
386,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
386,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
386,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
386,10 грн