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АСВЕМИН СУППОЗИТОРИИ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ суппозитории, №10 - Днепр (Днепропетровск) (802316) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
437,63
Экономия: -53,17 грн
384,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
386,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
432,83
Экономия: -48,37 грн
384,46 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
416,99
Экономия: -52,65 грн
364,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
417,07
Экономия: -34,91 грн
382,16 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
426,82
Экономия: -45,78 грн
381,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
460,86
Экономия: -104,93 грн
355,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -42,65 грн
364,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
430,25
Экономия: -48,09 грн
382,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
357,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
438,80
Экономия: -56,64 грн
382,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
389,44
Экономия: -33,91 грн
355,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
453,83
Экономия: -97,96 грн
355,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
424,95
Экономия: -69,08 грн
355,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
357,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
421,50
Экономия: -38,82 грн
382,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
447,91
Экономия: -92,38 грн
355,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
386,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
415,86
Экономия: -53,86 грн
362,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
433,38
Экономия: -71,38 грн
362,00 грн