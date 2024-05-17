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БАРСУЧИЙ ЖИР ДЛЯ ДЕТЕЙ капсулы, №45 - Одесса (792795) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
134,85
Экономия: -6,44 грн
128,41 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
131,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
131,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
131,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
131,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
131,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
131,60 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
131,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
131,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
131,60 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (1)
137,25
Экономия: -8,74 грн
128,51 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
131,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
131,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
Всего: упаковка (1)
134,50
Экономия: -10,81 грн
123,69 грн