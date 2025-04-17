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Бглау (Bglau)
Бглау (Bglau)
Винница
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1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубно, ул. Мирогощанская, 1
235.3 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
269,20
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
259.7 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
292,00
Экономия при брони:
-29,00 грн
263,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
280.7 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Экономия при брони:
-44,56 грн
189,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
387.2 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Экономия при брони:
-45,22 грн
165,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 174
487.8 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Экономия при брони:
-49,20 грн
189,60
грн
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