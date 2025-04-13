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Бглау (Bglau)
Бглау (Bglau)
Киев
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1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Дубно, ул. Мирогощанская, 1
337.2 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
269,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
388.8 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Экономия при брони:
-46,12 грн
165,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Марганец, ул. Киевская, 174
434.1 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Экономия при брони:
-50,20 грн
188,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6
443.1 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Экономия при брони:
-45,56 грн
188,60
грн
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