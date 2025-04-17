Киев
Бглау (Bglau)

Бглау (Bglau)

Чернигов (адрес не указан)
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
231.4 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
303,80
Экономия при брони: -0,50 грн
303,30 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
235.3 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
292,00
Экономия при брони: -29,00 грн
263,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
479.4 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
211,12
Экономия при брони: -41,32 грн
169,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Марганец, ул. Киевская, 174
492.9 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
238,80
Экономия при брони: -44,70 грн
194,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
534.2 км
Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
234,16
Экономия при брони: -40,06 грн
194,10 грн
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