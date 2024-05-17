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Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Львов (653762) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -137,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (3)
155,99
Экономия: -24,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Рождества, 11-А
Всего: упаковка (2)
175,50
Экономия: -43,72 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 8-А
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -92,21 грн
131,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (3)
128,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
238,83 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
Всего: упаковка (3)
217,60
Экономия: -0,59 грн
217,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (3)
200,99
Экономия: -69,21 грн
131,78 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
Всего: упаковка (1)
207,99
Экономия: -76,21 грн
131,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
221,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
Всего: упаковка (2)
274,99
Экономия: -143,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 4
Всего: упаковка (1)
257,99
Экономия: -126,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 1
Всего: упаковка (1)
321,99
Экономия: -190,21 грн
131,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 14
Всего: упаковка (1)
191,99
Экономия: -60,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Привокзальная, 10-Б
Всего: упаковка (2)
158,99
Экономия: -27,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 25
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
251,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 13:00
251,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Петлюры Симона, 6
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 13:00
251,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 13:00
251,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-18 - 15:00
251,70 грн