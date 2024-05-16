Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Харьков (653762) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Харьков, просп. Науки, 38
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Золочевская, 27
Бажаемо здоровья
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 22
Подорожник
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Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Терновка, ул. Пушкина, 2
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Ощад аптека
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Терновка, ул. Харьковская, 26/7
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Аптека копейка
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Терновка, ул. Харьковская, 5
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Аптека копейка
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Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека бам
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Павлоград, ул. Центральная, 41
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Подорожник
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Павлоград, ул. Шевченко, 128
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
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Павлоград, ул. Центральная, 59
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
Аптека низких цен
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Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
Подорожник
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Всего: упаковка (7)
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Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается через 02 мин
Павлоград, ул. Независимости, 164
Наличие на 2024-05-17 - 15:00