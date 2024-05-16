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Бглау капли глазные, раствор 2 мг/мл флакон-капельница 5 мл, №1 - Харьков (653762) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
200,99
Экономия: -69,21 грн
131,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
192,50
Экономия: -60,72 грн
131,78 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
232,54 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 32 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 22
Всего: упаковка (1)
226,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
253,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
253,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
253,10 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
253,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
253,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
253,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
253,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
253,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 32 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
253,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 02 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
253,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 02 мин
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
253,10 грн