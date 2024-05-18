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Аскоцин® Макс таблетки шипучие туба, №10 - Запорожье (706582) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
100,89
Экономия: -18,04 грн
82,85 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
84,62
Экономия: -4,62 грн
80,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
85,28 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -16,97 грн
84,53 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
99,00
Экономия: -21,00 грн
78,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
95,99
Экономия: -11,46 грн
84,53 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
81,28 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
92,46
Экономия: -10,26 грн
82,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
110,90
Экономия: -25,50 грн
85,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
90,51
Экономия: -12,70 грн
77,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
102,77
Экономия: -19,96 грн
82,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
87,70 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
97,59
Экономия: -14,77 грн
82,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
102,00
Экономия: -19,18 грн
82,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
101,57
Экономия: -18,75 грн
82,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
90,81
Экономия: -8,60 грн
82,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -8,91 грн
82,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
99,80
Экономия: -16,97 грн
82,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
95,43
Экономия: -13,50 грн
81,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
81,68
Экономия: -4,88 грн
76,80 грн