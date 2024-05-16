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URINAL ЭКСПРЕСС pH порошок саше, №6 - Львов (782804) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
144,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
158,95
Экономия: -13,53 грн
145,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
162,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
140,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
152,16
Экономия: -7,47 грн
144,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
170,28
Экономия: -22,86 грн
147,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -70,70 грн
136,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 45 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
209,99
Экономия: -73,70 грн
136,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
149,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 15 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
164,76
Экономия: -15,58 грн
149,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн