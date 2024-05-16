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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществNOW FOODS ВИТАМИН K2Цены в аптеках

NOW FOODS ВИТАМИН K2 капсулы 100 мкг, №60 - Киев (790180) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
917,99
Экономия: -99,50 грн
818,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
959,99
Экономия: -141,50 грн
818,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 145/1
Всего: упаковка (1)
825,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
825,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
776,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
895,99
Экономия: -77,50 грн
818,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
779,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 12
Всего: упаковка (2)
805,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (1)
779,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 10
Всего: упаковка (1)
922,99
Экономия: -104,50 грн
818,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
825,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (1)
895,99
Экономия: -77,50 грн
818,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
931,99
Экономия: -113,50 грн
818,49 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
825,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 170
Всего: упаковка (1)
825,90 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
826,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
Всего: упаковка (1)
779,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 166
Всего: упаковка (1)
779,03 грн