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Now Foods фолиевая кислота таблетки 800 мкг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (826757) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
161,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
157,41 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
155,61 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
170,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
228,10
Экономия: -52,30 грн
175,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
228,10
Экономия: -52,30 грн
175,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
180,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: упаковка (2)
228,10
Экономия: -52,30 грн
175,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
194,80
Экономия: -19,00 грн
175,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (2)
228,10
Экономия: -52,30 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (2)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
232,80
Экономия: -57,00 грн
175,80 грн