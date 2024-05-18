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Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Запорожье (809802) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
958,42
Экономия: -162,24 грн
796,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
955,40
Экономия: -75,00 грн
880,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
848,64
Экономия: -52,22 грн
796,42 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
904,00
Экономия: -129,80 грн
774,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
851,15
Экономия: -54,95 грн
796,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
879,68
Экономия: -71,48 грн
808,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
888,00
Экономия: -113,80 грн
774,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
877,72
Экономия: -61,52 грн
816,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
949,60
Экономия: -159,60 грн
790,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
991,70
Экономия: -201,70 грн
790,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
859,74
Экономия: -71,34 грн
788,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
867,28
Экономия: -67,09 грн
800,19 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
906,59
Экономия: -109,55 грн
797,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
878,73
Экономия: -82,28 грн
796,45 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
815,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
920,35
Экономия: -126,67 грн
793,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
940,87
Экономия: -144,55 грн
796,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 37 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
815,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
815,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
951,04
Экономия: -155,38 грн
795,66 грн