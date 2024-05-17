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Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Одесса (809802) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
900,39
Экономия: -106,21 грн
794,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
926,02
Экономия: -128,80 грн
797,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
895,59
Экономия: -99,66 грн
795,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 11-А
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
871,42
Экономия: -78,47 грн
792,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
906,01
Экономия: -110,08 грн
795,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Добровольского, 109/1
Всего: упаковка (1)
922,66
Экономия: -125,62 грн
797,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Крымская, 71
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
888,12
Экономия: -91,63 грн
796,49 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белгород-Днестровский, ул. Маяковского, 12-А
Всего: упаковка (1)
813,00 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (1)
897,52
Экономия: -101,07 грн
796,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
Всего: упаковка (1)
947,86
Экономия: -151,54 грн
796,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Измаил, просп. Независимости, 54-А
Всего: упаковка (1)
886,10
Экономия: -90,01 грн
796,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20-В
Всего: упаковка (1)
813,00 грн