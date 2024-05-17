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Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Львов (809802) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
Всего: упаковка (1)
845,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
926,99
Экономия: -147,30 грн
779,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (9)
974,90
Экономия: -184,90 грн
790,00 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Стуса Василия, 1
Всего: упаковка (1)
897,40
Экономия: -107,40 грн
790,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 8
Всего: упаковка (1)
915,80
Экономия: -125,80 грн
790,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Всего: упаковка (1)
924,30
Экономия: -134,30 грн
790,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Всего: упаковка (1)
949,60
Экономия: -159,60 грн
790,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
Всего: упаковка (1)
886,99
Экономия: -107,30 грн
779,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (1)
868,99
Экономия: -89,30 грн
779,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Ж
Всего: упаковка (1)
847,29
Экономия: -32,35 грн
814,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 41-Б
Всего: упаковка (1)
964,99
Экономия: -185,30 грн
779,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Шевченко, 2
Всего: упаковка (1)
903,99
Экономия: -124,30 грн
779,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Борисенко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
983,30
Экономия: -193,30 грн
790,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
Всего: упаковка (1)
964,99
Экономия: -185,30 грн
779,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (1)
868,99
Экономия: -89,30 грн
779,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
Всего: упаковка (1)
908,99
Экономия: -129,30 грн
779,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Эриха Кольбенгаера, 2
Всего: упаковка (1)
926,99
Экономия: -147,30 грн
779,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 33-А
Всего: упаковка (1)
908,99
Экономия: -129,30 грн
779,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
Всего: упаковка (1)
944,99
Экономия: -165,30 грн
779,69 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
Всего: упаковка (1)
944,99
Экономия: -165,30 грн
779,69 грн