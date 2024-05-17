Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Львов (809802) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
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Львов, ул. Кульпарковская, 95
В других городах:
Аптека доброго дня
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Львов, ул. Княгини Ольги, 65
1 социальна аптека
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Калуш, ул. Стуса Василия, 1
1 социальна аптека
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Калуш, ул. Винниченко, 8
Аптека доброго дня
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9/2
Аптека доброго дня
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Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 26
Аптека бам
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Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
Аптека бам
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Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18
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Луцк, просп. Соборности, 11-Ж
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Луцк, просп. Возрождения, 41-Б
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Коломыя, пл. Шевченко, 2
Аптека доброго дня
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Ровно, ул. Борисенко Александра, 1
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Хмельницкий, шоссе Львовское, 8
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Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Подорожник
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Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
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Черновцы, ул. Эриха Кольбенгаера, 2
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Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 33-А
Подорожник
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Винница, ул. Пирогова, 111
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Винница, ул. Пирогова, 107