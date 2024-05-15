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Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (809802) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
848,64
Экономия: -52,22 грн
796,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
936,05
Экономия: -140,39 грн
795,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
815,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
815,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
877,51
Экономия: -80,90 грн
796,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (2)
938,95
Экономия: -145,27 грн
793,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
815,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
937,33
Экономия: -141,01 грн
796,32 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
887,32
Экономия: -90,87 грн
796,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 76-В
Всего: упаковка (1)
893,21
Экономия: -97,12 грн
796,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
937,40
Экономия: -140,36 грн
797,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
859,74
Экономия: -62,58 грн
797,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
873,81
Экономия: -76,95 грн
796,86 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
828,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
828,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
828,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
828,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
828,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
828,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
857,84
Экономия: -57,65 грн
800,19 грн