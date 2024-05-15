Атомоксин® капсулы твердые 18 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (809802) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Днепр, просп. Леси Украинки, 19
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Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Мед-сервис
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Днепр, ул. Харьковская, 7-А
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Днепр, просп. Науки, 40
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Днепр, просп. Героев, 30-Д
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Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Народная аптека
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Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Народная аптека
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (8)
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Запорожье, ул. Рустави, 2
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (8)
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Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
Аптека шар@
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