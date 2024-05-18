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Атомоксин® капсулы твердые 10 мг блистер, №7 - Запорожье (699498) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
691,49
Экономия: -117,06 грн
574,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
687,09
Экономия: -53,97 грн
633,12 грн
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Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
610,48
Экономия: -37,57 грн
572,91 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
612,58
Экономия: -39,56 грн
573,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
632,45
Экономия: -51,43 грн
581,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
630,37
Экономия: -44,24 грн
586,13 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
683,70
Экономия: -114,90 грн
568,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
714,10
Экономия: -145,30 грн
568,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
618,46
Экономия: -51,34 грн
567,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
623,37
Экономия: -48,26 грн
575,11 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
651,70
Экономия: -78,75 грн
572,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
607,36
Экономия: -19,86 грн
587,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
664,86
Экономия: -91,51 грн
573,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (3)
636,54
Экономия: -59,47 грн
577,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
676,64
Экономия: -103,96 грн
572,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
694,99
Экономия: -132,38 грн
562,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
664,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
632,80
Экономия: -59,47 грн
573,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
684,50
Экономия: -111,84 грн
572,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
680,99
Экономия: -118,38 грн
562,61 грн