Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИПРОТИВОМИКРОБНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГИНЕКОЛОГИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КОРТИКОСТЕРОИДЫПрочие антимикробные и антисептические средстваПовидон-йодБетадин®Цены в аптеках

Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №7 - Запорожье (69582) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
186,90
Экономия: -16,07 грн
170,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
207,44
Экономия: -37,69 грн
169,75 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
208,00
Экономия: -46,00 грн
162,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
157,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
184,22
Экономия: -25,67 грн
158,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
180,19
Экономия: -10,13 грн
170,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
175,66
Экономия: -17,11 грн
158,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
160,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
198,81
Экономия: -19,94 грн
178,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
160,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
197,51
Экономия: -26,72 грн
170,79 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
196,05
Экономия: -25,26 грн
170,79 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
197,00
Экономия: -35,00 грн
162,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
159,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
160,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 120
Всего: упаковка (1)
194,25
Экономия: -34,72 грн
159,53 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
160,81 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
154,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
186,09
Экономия: -14,99 грн
171,10 грн