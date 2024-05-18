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Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №14 - Запорожье (11585) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
269,48 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
308,96
Экономия: -54,62 грн
254,34 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
287,51
Экономия: -35,91 грн
251,60 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
244,84 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
288,00
Экономия: -38,20 грн
249,80 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
256,12 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
322,20
Экономия: -70,60 грн
251,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -24,43 грн
251,56 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
256,90 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -11,89 грн
259,10 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
275,56 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
244,10 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
294,52
Экономия: -45,55 грн
248,97 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
286,53
Экономия: -44,68 грн
241,85 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
296,00
Экономия: -49,60 грн
246,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
311,24
Экономия: -56,54 грн
254,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), блистер (1)
278,18
Экономия: -29,59 грн
248,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: блистер (1)
275,68 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
255,96 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
313,60
Экономия: -58,90 грн
254,70 грн