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Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №14 - Одесса (11585) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 313 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
260,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: блистер (1)
357,10
Экономия: -105,80 грн
251,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
293,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
277,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
269,71
Экономия: -13,14 грн
256,57 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
295,10 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
274,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: суппозитории вагинальные (7)
291,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
253,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
304,18
Экономия: -54,49 грн
249,69 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
276,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
261,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: суппозитории вагинальные (7)
273,31
Экономия: -27,87 грн
245,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
324,99
Экономия: -73,43 грн
251,56 грн
Софья
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Открыто Закроется через 52 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
270,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
276,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
251,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: суппозитории вагинальные (7)
269,30 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), блистер (1)
287,71
Экономия: -36,70 грн
251,01 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
256,10 грн