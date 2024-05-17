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Бетадин® суппозитории вагинальные 200 мг блистер, №14 - Львов (11585) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: суппозитории вагинальные (7)
272,47
Экономия: -1,49 грн
270,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
284,60
Экономия: -34,84 грн
249,76 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
237,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -28,66 грн
251,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: суппозитории вагинальные (7)
260,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
293,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
246,85 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
268,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: блистер (1)
341,30
Экономия: -90,00 грн
251,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: суппозитории вагинальные (7)
260,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
312,99
Экономия: -61,66 грн
251,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
302,99
Экономия: -51,66 грн
251,33 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: суппозитории вагинальные (7)
260,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (1)
275,54
Экономия: -32,99 грн
242,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
359,70
Экономия: -108,40 грн
251,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), блистер (1)
296,41
Экономия: -45,77 грн
250,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: суппозитории вагинальные (7)
260,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -26,66 грн
251,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
321,99
Экономия: -70,66 грн
251,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
303,99
Экономия: -52,66 грн
251,33 грн