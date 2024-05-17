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Анагрелид-Виста капсулы твердые 0,5 мг бутылка, №100 - Запорожье (806197) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
8984,62
Экономия: -1247,41 грн
7737,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
8318,84
Экономия: -572,97 грн
7745,87 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
8590,23
Экономия: -826,19 грн
7764,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
8577,02
Экономия: -851,93 грн
7725,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
8611,28
Экономия: -896,39 грн
7714,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
8840,13
Экономия: -1110,87 грн
7729,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
8525,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
8402,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
8330,37
Экономия: -637,98 грн
7692,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
8338,16
Экономия: -563,13 грн
7775,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Рустави, 13
Всего: упаковка (1)
8946,90
Экономия: -1209,60 грн
7737,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
8073,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
8073,90 грн